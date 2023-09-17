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Сегодня, 10:13

Беккер назвал условие, при котором Надаль вернется в теннис

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о том, когда испанец Рафаэль Надаль вернется на корт после травмы.

«Надаль — пример для подражания для всех. Миллионы болельщиков по всему миру хотят видеть его снова на теннисном корте, а не на пресс-конференции, где он заявляет, что, возможно, не сможет больше играть. Он вернется не для того, чтобы играть в первом или втором круге, а для того, чтобы выигрывать турниры. Его конечной целью всегда будет Париж, возможно, Олимпиада-2024, которая будет проходить на кортах «Ролан Гаррос». Но для этого ему нужна практика, а ее он может получить только на турнирах», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Ранее дядя Надаля рассказал, что теннисист хочет вернуться на корт на Australian Open-2024.

В начале июня 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Сообщалось, что процесс реабилитации займет пять месяцев.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Борис Беккер (теннис)
Рафаэль Надаль
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