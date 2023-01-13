Беккер: «Медведева не зря называют шахматистом в мире тенниса, он является грозным соперником»

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве в преддверии Australian Open.

«Даниил Медведев вне радаров, но для меня он третий фаворит после Надаля и Джоковича. У него выдалась несколько слабая вторая половина сезона, но его никогда нельзя недооценивать.

В последние два года он доходил до финала в Мельбурне, и даже если об этом никто не говорит, никто не любит играть против Даниила, особенно в пятисетовом формате. Его не зря называют шахматистом в мире тенниса, он является грозным соперником», — приводит Eurosport слова Беккера.

Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема», а также Итогового турнира ATP 2020 года. В обновленном рейтинге ATP россиянин занимает 8-ю строчку.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 января по 29 января.