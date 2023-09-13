Беккер рассказал, что его больше всего поразило во время сотрудничества с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер вспомнил времена сотрудничества с сербом Новаком Джоковичем.

«Что меня больше всего поразило во время нашего сотрудничества? Тот факт, что он никогда не был удовлетворен. Никогда! Как только он выигрывал крупный турнир, вместо того, чтобы праздновать, ему хотелось обсудить моменты, которые он сделал недостаточно хорошо. Я ему говорил: «Ноле, давай подумаем об этом завтра». Но он продолжал анализировать, как можно стать лучше. Мы с ним очень близки. У Ноле две личности: та, что выходит на корт, и та, что живет за его пределами. Он очень хороший человек, любит делать добро, помогает детям через свой фонд, и если друг нуждается в помощи, он первый протянет ему руку помощи», — приводит Tennis World слова Беккера.

10 сентября Джокович стал победителем Открытого чемпионата США-2023, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3). На счету 36-летнего сербского теннисиста 24 титула «Большого шлема» и 96 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. На данный момент он является первой ракеткой мира.