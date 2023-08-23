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Сегодня, 20:05

Беккер считает, что сильнейшие теннисисты вновь видят в Звереве серьезную угрозу

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает, что немецкий теннисист Александр Зверев вновь обрел уверенность в себе.

«Он нашел нужную форму для игры на корте, есть надежда на то, что он сможет сохранить ее до Нью-Йорка. Думаю, за год он набрал достаточно игровой практики, приобрел достаточно уверенности в себе и уважение — лучшие игроки мира снова воспринимают его очень серьезно, и это хороший знак для него», — приводит Sportskeeda слова Беккера.

В начале этого года Зверев вернулся в тур после травмы голеностопа, которую он получил на «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Ранее немецкий теннисист дошел до полуфинала турнира в Цинциннати, где уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-alexander-zverev-gained-self-confidence-taken-seriously-top-players-boris-becker-confident-german-s-chances-us-open?key1=newsnowltennis
Теннис
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