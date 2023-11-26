Беккер – об Алькарасе: «Лучшие игроки приспособились к нему и развивались, а он – нет»

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался об игре испанца Карлоса Алькараса.

«Сразиться с Джоковичем, стать лучшим в мире и впервые выиграть Уимблдон – самое сложное в теннисе поддерживать этот уровень. Любой может время от времени проводить хороший турнир или хороший год, но поддерживать этот уровень на протяжении многих лет – настоящая задача.

Моя любимая поговорка в этом контексте: «Раздевалка никогда не спит». Это означает, что другие игроки поняли, как нужно играть против Алькараса, чтобы иметь шанс против него. Вот что произошло. Другие игроки развивались, а Алькарас – нет.

Он продолжает играть в фантастический теннис. Мне нравится наблюдать, как он играет в теннис в лучшем виде, с его работой ног, вариациями, подачей и форхендом. Но лучшие игроки приспособились к этому и знают, как этому противостоять. Я убежден, что теперь Алькарас зимой будет тренировать что-то новое с Хуаном Карлосом Ферреро и улучшится», – приводит слова Беккера Eurosport.

20-летний испанец дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, где уступил сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6), который стал победителем чемпионата.

Алькарас завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP, уступив Джоковичу первую строчку.