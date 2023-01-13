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Сегодня, 17:01

Беккер: «Новак хочет стать самым успешным теннисистом всех времен, и рекорд Надаля является его приоритетом»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер высказался о перспективах серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии-2023.

«Это будет нелегкий турнир. Ожидания высоки, и Новак хочет сравняться с рекордом Надаля на турнирах «Большого шлема». Кроме того, у него, похоже, какие-то проблемы с бедром, и он, вероятно, не готов на 100 процентов.

В глубине души Новак хочет стать самым успешным теннисистом всех времен. На данный момент им является Надаль, нужно это четко понимать. Рекорд Надаля — наивысший приоритет для Джоковича. Все остальное было бы неправдоподобно. Новак, конечно, тоже главный фаворит предстоящего турнира, но не такой явный, как в прошлом», — приводит Sportskeeda Беккера.

36-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», Джокович одержал на одну победу меньше. 

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 января по 29 января.

 

 

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-s-priority-equaling-rafael-nadal-s-slam-record-says-boris-becker-expects-close-fight-two-australian-open-2023?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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