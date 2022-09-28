Белорусский теннисист Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Он обыграл болгарина Григора Димитрова в матче второго круга со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

В полуфинале Ивашко сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания). Игра пройдет 29 сентября в 13:30 по московскому времени.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 долларов

Корты хард

Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Беларусь) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 7:6 (7:3).