Белорусский теннисист Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Софии

28 сентября, 20:44
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Он обыграл болгарина Григора Димитрова в матче второго круга со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
В полуфинале Ивашко сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания). Игра пройдет 29 сентября в 13:30 по московскому времени.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 534 555 долларов
Корты хард
Одиночный разряд
Второй круг
Илья Ивашко (Беларусь) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 7:6 (7:3).