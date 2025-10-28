Шелтон вышел в третий круг турнира в Париже и может сыграть с Рублевым

28 октября, 22:11
Американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли во втором круге «мастерса» в Париже.
Встреча длилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.
В третьем круге Шелтон встретится с победителем пары Лернер Тин (США) — Андрей Рублев (Россия, 12).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США, 5) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3