Шелтон вышел в третий круг турнира в Париже и может сыграть с Рублевым

Американский теннисист Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли во втором круге «мастерса» в Париже. Встреча длилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. В третьем круге Шелтон встретится с победителем пары Лернер Тин (США) — Андрей Рублев (Россия, 12). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Бен Шелтон (США, 5) — Флавио Коболли (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3