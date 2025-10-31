Синнер за час победил Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Париже

2-я ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Париже. В четвертьфинальном матче 24-летний спортсмен обыграл американца Бена Шелтона, занимающего 7-ю строчку мирового рейтинга, — 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 10 минут. Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 «двойных» и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 заработанного. В полуфинале «мастерса» Синнер сыграет против победителя пары Даниил Медведев (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 3). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 6:3

Gena34 Оно и к лучшему что Рублев не прошел американца,итальянец нанес бы ему психологическую травму разгромом. 01.11.2025

andy1962 вот что допинг делает! 31.10.2025

А Х Даже не интересно 31.10.2025

hаnt64 Легко и непринужденно Синнер вздул мулата и показал ему его место. Это здорово! 31.10.2025