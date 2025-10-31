Синнер за час победил Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Париже

31 октября, 22:18
2-я ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Париже.
В четвертьфинальном матче 24-летний спортсмен обыграл американца Бена Шелтона, занимающего 7-ю строчку мирового рейтинга, — 6:3, 6:3.
Встреча длилась 1 час 10 минут. Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 «двойных» и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 заработанного.
В полуфинале «мастерса» Синнер сыграет против победителя пары Даниил Медведев (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 3).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 6:3
Gena34
Оно и к лучшему что Рублев не прошел американца,итальянец нанес бы ему психологическую травму разгромом.
01.11.2025
andy1962
вот что допинг делает!
31.10.2025
А Х
Даже не интересно
31.10.2025
hаnt64
Легко и непринужденно Синнер вздул мулата и показал ему его место. Это здорово!
31.10.2025
Неравнодушный Ден
Фигассе, второй эшелон между собой битвы по 2-3 часа устраивают, вроде все тоже круто играют, казалось бы... А он выходит и за часок их наглухо прибивает. Со всеми их подачами, форхендами... Побеждает их, видимо, ещё до игры - в их головах...
31.10.2025