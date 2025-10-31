Видео
31 октября, 22:18

Синнер за час победил Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Париже

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

2-я ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Париже.

В четвертьфинальном матче 24-летний спортсмен обыграл американца Бена Шелтона, занимающего 7-ю строчку мирового рейтинга, — 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 10 минут. Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 «двойных» и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 заработанного.

В полуфинале «мастерса» Синнер сыграет против победителя пары Даниил Медведев (Россия, 11) — Александр Зверев (Германия, 3).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 6:3

5

  • Gena34

    Оно и к лучшему что Рублев не прошел американца,итальянец нанес бы ему психологическую травму разгромом.

    01.11.2025

  • andy1962

    вот что допинг делает!

    31.10.2025

  • А Х

    Даже не интересно

    31.10.2025

  • hаnt64

    Легко и непринужденно Синнер вздул мулата и показал ему его место. Это здорово!

    31.10.2025

  • Неравнодушный Ден

    Фигассе, второй эшелон между собой битвы по 2-3 часа устраивают, вроде все тоже круто играют, казалось бы... А он выходит и за часок их наглухо прибивает. Со всеми их подачами, форхендами... Побеждает их, видимо, ещё до игры - в их головах...

    31.10.2025

    Теннис
    Бен Шелтон
    Янник Синнер
