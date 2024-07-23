Котов на двух тай-брейках проиграл Берреттини на старте турнира в Кицбюэле

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира в Кицбюэле. В матче первого раунда он уступил итальянцу Маттео Берреттини — 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Котов 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1 возможного. На счету Берреттини 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге итальянский теннисист сыграет против Алехандро Табило из Чили.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) — Павел Котов (Россия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)