Берреттини обыграл Дакуорта и вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

Сегодня, 18:39
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 28-летнего итальянца 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В полуфинале Берреттини встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Бублик (Казахстан).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 734 915 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — 6:4, 7:5