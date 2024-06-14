Берреттини обыграл Дакуорта и вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыграл австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 28-летнего итальянца 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В полуфинале Берреттини встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Бублик (Казахстан). Штутгарт (Германия) Турнир ATP BOSS OPEN Призовой фонд 734 915 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Маттео Берреттини (Италия) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — 6:4, 7:5