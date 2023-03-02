Берреттини обыграл Имера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл Элиаса Имера из Швеции во втором круге турнира в Акапулько.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минту.

24-я ракетка мира Берреттини 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 170-й ракетки мира Имера 2 эйса, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В 1/4 финала Берреттини сыграет с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Хольгер Руне (Дания).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия) — Элиас Имер (Швеция, LL) — 6:3, 6:3