Берреттини принял решение досрочно завершить сезон

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что не выступит в заключительных турнирах текущего сезона.

«Несмотря на то что я несколько недель тренировался на высоком уровне, врачи сказали, что будет рискованно участвовать в последних турнирах сезона. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы восстановить силы, перезагрузиться и начать год готовым на сто процентов и здоровым», — написал он в соцсетях.

Также спортсмен отметил, что он будет на связи с капитаном в Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку сборной Италии в финале.

Берреттини получил травму в матче второго круга US Open против француза Артура Риндеркнеха — он подвернул ногу и не смог закончить игру. С тех пор итальянец не выходил на корт.

27-летний Берреттини является победителем девяти турниров ATP. Он занимает 90-ю строчку мирового рейтинга.