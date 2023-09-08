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Сегодня, 17:07

Берреттини снялся с турниров в Пекине и Шанхае, Карацев попал в основу «мастерса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини пропустит турнир ATP 500 в Пекине и «мастерс» в Шанхае.

В основной сетке последнего турнира Берреттини заменит россиянин Аслан Карацев.

Итальянец в матче второго круга US Open против француза Артура Риндеркнеха подвернул ногу и не смог закончить игру.

«Смешанные чувства. Хорошие новости: дополнительное обследование показало, что травма голеностопа не такая серьезная, как мы опасались. У меня надрыв связок. Но я очень разочарован, что не смогу представлять Италию в Болонье и участвовать в турнирах ATP в Азии. Сейчас я начинаю интенсивную реабилитацию, чтобы, надеюсь, вернуться в тур вскоре после шанхайского «Мастерса», — написал Берреттини в своих соцсетях.

Соревнования в Пекине и Шанхае пройдут в первой половине октября.

Теннис
Аслан Карацев
Маттео Берреттини
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