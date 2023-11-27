Источник: «Большие шлемы» могут приобрести «мастерсы» и отделиться от ATP и WTA

Руководители турниров «Большого шлема» могут приобрести 9 турниров ATP серии «мастерс» и 9 турниров WTA-1000, сообщает журналист Джон Вертхейм в соцсети X.

По его информации, это будет сделано при участии инвесторов из Саудовской Аравии. Предполагается, что страна станет хозяйкой нового 10-го турнира категории 1000.

Таким образом, ATP и WTA будут организовывать только турниры категории 500 и Итоговые.

В начале ноября The Athletic сообщал, что Саудовская Аравия может приобрести права на проведение «мастерса».

В августе стало известно, что в стране пройдет молодежный итоговый турнир ATP, который состоится на крытом хард-корте с 28 ноября по 2 декабря.