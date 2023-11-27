Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:03

Источник: «Большие шлемы» могут приобрести «мастерсы» и отделиться от ATP и WTA

Руслан Минаев
Даниил Медведев после победы в финале «мастерса» в Майами 2 апреля 2023-го.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Руководители турниров «Большого шлема» могут приобрести 9 турниров ATP серии «мастерс» и 9 турниров WTA-1000, сообщает журналист Джон Вертхейм в соцсети X.

По его информации, это будет сделано при участии инвесторов из Саудовской Аравии. Предполагается, что страна станет хозяйкой нового 10-го турнира категории 1000.

Таким образом, ATP и WTA будут организовывать только турниры категории 500 и Итоговые.

В начале ноября The Athletic сообщал, что Саудовская Аравия может приобрести права на проведение «мастерса».

В августе стало известно, что в стране пройдет молодежный итоговый турнир ATP, который состоится на крытом хард-корте с 28 ноября по 2 декабря.

Теннис
0
Читайте также
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Беккер – об Алькарасе: «Лучшие игроки приспособились к нему и развивались, а он – нет»