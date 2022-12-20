Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:31

Борис Беккер дал интервью немецкому телеканалу за 435 000 фунтов стерлингов о своем пребывании в тюрьме

Алина Савинова
Telegram Дзен

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер дал интервью немецкому телеканалу Sat 1 за 435 000 фунтов стерлингов о своем заключении. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, бывшая первая ракетка мира опишет свой ужас от того, что его заперли в общей камере с убийцами и насильниками.

«Это был очень быстрый поворот событий, но на интервью ушло время, потому что оно было сделано на немецком и английском языках. Цель состоит в том, чтобы распространить его за рубежом, и к нему был проявлен значительный интерес.

Он был так занят, что у него даже не было времени повидаться с матерью, но они разговаривали по телефону. Окончательный монтаж будет произведен всего за несколько часов до выхода в эфир во вторник вечером, а затем состоятся теледебаты в прямом эфире", — приводит Daily Mail слова источника, близкого к ситуации.

15 декабря стало известно, что Беккер был досрочно освобожден из тюрьмы. В апреле 2022 года Лондонский суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы за махинации в деле о банкротстве. Он отбывал срок в тюрьме Уандсворт в Лондоне.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11554137/Bankrupt-Boris-Becker-prison-terror-435-000-TV-interview-airing-TOMORROW.html
Теннис
2
1
Читайте также
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кирьос: «Мое поведение на корте приносит мне деньги. Это все часть шоу»