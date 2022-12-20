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Сегодня, 19:52

Бывшая первая ракетка мира Беккер: «В тюрьме ты никто, просто число»

Алина Савинова
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о своем пребывании в тюрьме в течение восьми месяцев.

«Я усвоил тяжелый урок. Очень болезненный. Но все это научило меня чему-то важному и хорошему. Некоторые вещи случаются по уважительной причине. Я думаю, что заново открыл в себе человека, которым я когда-то был.

В тюрьме ты никто, просто число. Моим было A2923EV. Меня никто не называл Борисом. Им наплевать, кто ты такой", — сказал Беккер телеканалу Sat 1.

15 декабря стало известно, что Беккер был досрочно освобожден из тюрьмы. В апреле 2022 года Лондонский суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы за махинации в деле о банкротстве. Он отбывал срок в тюрьме Уандсворт в Лондоне.

Теннис
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