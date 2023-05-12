Норри и Синнер вышли в третий круг «Мастерса» в Риме

Британец Кэмерон Норри и итальянец Янник Синнер вышли в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

Во втором круге Норри обыграл француза Александра Мюллера со счетом 6:2, 6:3. Синнер был сильнее австралийца Танаси Коккинакиса — 6:1, 6:4.

В третьем круге Норри сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 17) — Мартон Фучович (Венгрия). Синнера — с победителем матча Александр Шевченко (Россия, LL) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 13) — Александр Мюллер (Франция, Q) — 6:2, 6:3

Янник Синнер (Италия, 8) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — 6:1, 6:4