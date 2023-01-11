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Сегодня, 12:18

Энди Маррей — о завершении карьеры: «У меня нет временных рамок»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Это будет зависеть от многих факторов. Самое главное — моя семья. Кроме того, нужно не забывать про здоровье.

Я был здоров последние семь месяцев, не просыпался с болями, как раньше. Пока тело может выдерживать нагрузки, я тренируюсь должным образом и выступаю на том уровне, который мне нравится. И я буду продолжать идти вперед. Но у меня нет временных рамок", — приводит Tennis 365 слова Маррея.

Сезон-2023 британец начал с поражения — он проиграл Себастьяну Корде из США на турнире в Аделаиде. Сегодня, 11 января, Маррей обыграл представителя Китая Чжичженя Чжана на выставочном турнире в Куйонге.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/andy-murray-snaps-up-kooyong-classic-win-and-bats-away-retirement-question-i-dont-have-a-timeframe/
Теннис
Энди Маррей
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