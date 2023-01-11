Энди Маррей — о завершении карьеры: «У меня нет временных рамок»

Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Это будет зависеть от многих факторов. Самое главное — моя семья. Кроме того, нужно не забывать про здоровье.

Я был здоров последние семь месяцев, не просыпался с болями, как раньше. Пока тело может выдерживать нагрузки, я тренируюсь должным образом и выступаю на том уровне, который мне нравится. И я буду продолжать идти вперед. Но у меня нет временных рамок", — приводит Tennis 365 слова Маррея.

Сезон-2023 британец начал с поражения — он проиграл Себастьяну Корде из США на турнире в Аделаиде. Сегодня, 11 января, Маррей обыграл представителя Китая Чжичженя Чжана на выставочном турнире в Куйонге.