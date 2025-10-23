Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Вене

Представляющий Казахстан Александр Бублик стал четвертьфиналистом турнира в Вене.

Во втором круге 16-я ракетка мира победил аргентинца Франсиско Черундоло — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 6 минут.

Бублик за выход в полуфинал встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:4, 6:2