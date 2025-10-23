Бублик вышел в 1/4 финала турнира в Вене

23 октября, 19:23
Представляющий Казахстан Александр Бублик стал четвертьфиналистом турнира в Вене.
Во втором круге 16-я ракетка мира победил аргентинца Франсиско Черундоло — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 6 минут.
Бублик за выход в полуфинал встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Флавио Коболли (Италия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:4, 6:2