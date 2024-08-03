Бублик о ситуации с Шаповаловым: «В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «не так» посмотрели на зрителя?»

Представитель Казахстана Александр Бублик отреагировал на дисквалификацию канадского теннисиста Дениса Шаповалова на турнире в Вашингтоне.

В четвертьфинальном матче канадец играл против американца Бена Шелтона. После ошибки при счете 3:5 на тай-брейке второго сета он бросил ракетку на корт и накричал на болельщика, за что его сняли с этой встречи (6:7 (5:7), 6:6 (3:6).

«ATP, мы снова возвращаемся к полной бессмыслице? В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «не так» посмотрели на зрителя, а им при этом разрешается делать и говорить что угодно?» — написал Бублик в своих соцсетях.

Шелтон в следующем круге сыграет против итальянца Флавио Коболли. Матч между ними состоится в воскресенье, 4 августа.