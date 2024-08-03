Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:48

Бублик о ситуации с Шаповаловым: «В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «не так» посмотрели на зрителя?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Представитель Казахстана Александр Бублик отреагировал на дисквалификацию канадского теннисиста Дениса Шаповалова на турнире в Вашингтоне.

В четвертьфинальном матче канадец играл против американца Бена Шелтона. После ошибки при счете 3:5 на тай-брейке второго сета он бросил ракетку на корт и накричал на болельщика, за что его сняли с этой встречи (6:7 (5:7), 6:6 (3:6).

«ATP, мы снова возвращаемся к полной бессмыслице? В следующий раз нас дисквалифицируют за то, что мы «не так» посмотрели на зрителя, а им при этом разрешается делать и говорить что угодно?» — написал Бублик в своих соцсетях.

Шелтон в следующем круге сыграет против итальянца Флавио Коболли. Матч между ними состоится в воскресенье, 4 августа.

Теннис
Александр Бублик
Денис Шаповалов
3
Обсудить
Читайте также
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаповалова дисквалифицировали в четвертьфинале турнира в Вашингтоне