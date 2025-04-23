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Сегодня, 17:00

Бублик — Микельсен: трансляция матча турнира ATP в Мадриде

Бублик сыграет с Микельсеном в первом круге турнира в Мадриде 23 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Reuters
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Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с американцем Алексом Микельсеном в первом круге турнира в Мадриде в среду, 23 апреля. Начало — ориентировочно в 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Бублик — Микельсен с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Бублик занимает 75-е место в рейтинге ATP. 20-летний Микельсен — 38-я ракетка мира.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — россиянин Андрей Рублев.

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Теннис
Александр Бублик
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