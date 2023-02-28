Бублик может сыграть с Медведевым во втором круге турнира в Дубае

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).

В первом круге он играл с Александром Лазаровым из Болгарии. Бублик выиграл первый сет — 6:1. Во втором сете при счете 1:0 болгарин отказался от продолжения борьбы.

Во втором круге турнира Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия, LL).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Александр Лазаров (Болгария, Q) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока