Бублик может сыграть с Медведевым во втором круге турнира в Дубае

Сегодня, 16:59
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).
В первом круге он играл с Александром Лазаровым из Болгарии. Бублик выиграл первый сет — 6:1. Во втором сете при счете 1:0 болгарин отказался от продолжения борьбы.
Во втором круге турнира Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия, LL).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Александр Лазаров (Болгария, Q) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока