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Сегодня, 16:59

Бублик может сыграть с Медведевым во втором круге турнира в Дубае

Мария Гусева
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).

В первом круге он играл с Александром Лазаровым из Болгарии. Бублик выиграл первый сет — 6:1. Во втором сете при счете 1:0 болгарин отказался от продолжения борьбы.

Во втором круге турнира Бублик сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия, LL).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Александр Лазаров (Болгария, Q) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
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