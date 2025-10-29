Бублик сыграет с Фритцем в третьем круге «мастерса» в Париже

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже. 16-я ракетка мира победил во втором круге француза Корентена Муте со счетом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 38 минут. Соперником Бублика станет американец Тэйлор Фритц. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Александр Бублик (Казахстан, 13) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 7:5

Из Алматы Второй сет был очень упорным. И только под конец Мутэ начал ошибаться чуть больше и, соответстенно, ещё больше нервничать, чем и воспользовался Бублик, сделав брейк. В этой игре ракетку бросал не Александр, а Корентэн... 30.10.2025

hant64 Мутная борода не сдержал слова - балаболка)). 30.10.2025

Иван Л. Ну что потаскуха бородатая? Кто домой? Тьфу.... мут.. ак. Не более. Просто отвратительная истеричная чушка на плечах обыдлевшего Берси. И оно ещё про что-то вызывающее смело мычать? Досвидос. Я не знаю кто и за что хвалилт это существо. Своей игры - никакой. Держался только за счёт того, что в своих мучительных потугах ошибался мало. По классу, мастерству, уму - 25-30 пик. Сашке спасибо за урок этому недоделку. Урок мастерства и спокойствия. В кое-то время нашёл время теннис глянуть..... думал просто посмотрю теннис, а тут этот... мамлюк недобитый аж заставил поболеть. 29.10.2025

Ботокс007 Муте много вякал перед матчем. Но со Фрицем будет сложно. Бубл играл немного на расслабоне. С американцем это не прокатит. 29.10.2025