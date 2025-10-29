Видео
29 октября, 23:25

Бублик сыграет с Фритцем в третьем круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.

16-я ракетка мира победил во втором круге француза Корентена Муте со счетом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 38 минут.

Соперником Бублика станет американец Тэйлор Фритц.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 13) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 7:5

5

  • Из Алматы

    Второй сет был очень упорным. И только под конец Мутэ начал ошибаться чуть больше и, соответстенно, ещё больше нервничать, чем и воспользовался Бублик, сделав брейк. В этой игре ракетку бросал не Александр, а Корентэн...

    30.10.2025

  • hant64

    Мутная борода не сдержал слова - балаболка)).

    30.10.2025

  • Иван Л.

    Ну что потаскуха бородатая? Кто домой? Тьфу.... мут.. ак. Не более. Просто отвратительная истеричная чушка на плечах обыдлевшего Берси. И оно ещё про что-то вызывающее смело мычать? Досвидос. Я не знаю кто и за что хвалилт это существо. Своей игры - никакой. Держался только за счёт того, что в своих мучительных потугах ошибался мало. По классу, мастерству, уму - 25-30 пик. Сашке спасибо за урок этому недоделку. Урок мастерства и спокойствия. В кое-то время нашёл время теннис глянуть..... думал просто посмотрю теннис, а тут этот... мамлюк недобитый аж заставил поболеть.

    29.10.2025

  • Ботокс007

    Муте много вякал перед матчем. Но со Фрицем будет сложно. Бубл играл немного на расслабоне. С американцем это не прокатит.

    29.10.2025

  • Кот-матрос

    Саша, ты нас радуешь! Муте противного убрал.

    29.10.2025

    Теннис
    Александр Бублик
