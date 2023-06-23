Бублик на отказе Синнера вышел в полуфинал турнира в Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Галле.

В четвертьфинале соревнования он играл с итальянцем Янником Синнером, который снялся с турнира из-за травмы при счете 5:7 0:2.

За время матча 48-я ракетка мира Бублик 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету 9-й ракетки мира Синнера 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнта из 1.

Последний раз Бублик выходил в полуфинал турнира ATP в феврале 2023 года. Это было в Марселе, тогда он не смог обыграть Хуберта Хуркача в матче за выход в финал.

В полуфинале турнира в Галле Бублик сыграет с победителем матча Александр Звеврев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан) —Янник Синнер (Италия, 4) — 7:5, 2:0 (отказ 2-го игрока)