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Сегодня, 13:52

Бублик обыграл Гоффена в первом круге турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл бельгийца Давида Гоффена в первом круге травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

Бублик одержал победу со счетом 7:5, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

46-я ракетка мира Бублик 8 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 126-й ракетки мира Гоффена 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Бублик встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Синнера.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Давид Гоффен (Бельгия, Q) — 7:5, 7:5

Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпечи Перрикар (Франция, Q) — 6:4, 7:6

Грегуар Баррер (Франция) — Оскар Отте (Германия, WC) — 6:4, 6:3

Теннис
Александр Бублик
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