Бублик обыграл Гоффена в первом круге турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 13:52
Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл бельгийца Давида Гоффена в первом круге травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе.
Бублик одержал победу со счетом 7:5, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.
46-я ракетка мира Бублик 8 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 126-й ракетки мира Гоффена 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Бублик встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Синнера.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Давид Гоффен (Бельгия, Q) — 7:5, 7:5
Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпечи Перрикар (Франция, Q) — 6:4, 7:6
Грегуар Баррер (Франция) — Оскар Отте (Германия, WC) — 6:4, 6:3