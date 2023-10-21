Бублик обыграл Мартерера и вышел в финал турнира в Антверпене

Сегодня, 18:03
Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах обыграл немца Максимилиана Мартерера в полуфинале турнира в Антверпене — 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.
Бублик 12 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Мартерера 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни один реализованный брейк-пойнт из пяти.
26-летний казахстанский теннисист вышел во второй финал в этом сезоне. За победу в турнире в Антверпене он поборется либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Артуром Филсом из Франции.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Бублик (Казахстан, 3) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:4, 6:4