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Сегодня, 18:03

Бублик обыграл Мартерера и вышел в финал турнира в Антверпене

Алина Савинова
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух сетах обыграл немца Максимилиана Мартерера в полуфинале турнира в Антверпене — 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.

Бублик 12 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Мартерера 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни один реализованный брейк-пойнт из пяти.

26-летний казахстанский теннисист вышел во второй финал в этом сезоне. За победу в турнире в Антверпене он поборется либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Артуром Филсом из Франции.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Бублик
0
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