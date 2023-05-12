Бублик обыграл Шелтона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:4, 1:6, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты. 49-я ракетка мира Бублик 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Шелтона 10 эйсов, 5 двойных и 2 реализованный брейк-пойнта из 3. В третьем круге 25-летний Бублик сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнех (Франция). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США, 28) — 6:4, 1:6, 6:2