Бублик обыграл Шелтона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сегодня, 21:49
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:4, 1:6, 6:2.
Спортсмены провели на корте 1 час 52 минуты.
49-я ракетка мира Бублик 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 35-й ракетки мира Шелтона 10 эйсов, 5 двойных и 2 реализованный брейк-пойнта из 3.
В третьем круге 25-летний Бублик сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнех (Франция).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США, 28) — 6:4, 1:6, 6:2