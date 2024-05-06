Бублик — о победе Рублева на турнире в Мадриде: «Карма»

Казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

Бублик оставил комментарий под постом Tennis TV в соцсетях, в котором описали, какой путь Рублев прошел до завоевания трофея, вспомнив его дисквалификацию за оскорбление судьи в полуфинале мартовского турнира в Дубае, в котором Рублев встречался именно с Бубликом.

«Карма», — написал Бублик.

5 мая Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP-1000 в Мадриде — 4:6, 7:5, 7:5.

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем в турнирах ATP-500 и девять раз — в турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов в турнирах ATP.