Бублик проиграл Хуркачу в первом круге турнира в Торонто

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл поляку Хуберту Хуркачу в первом круге турнира в Торонто (Канада) — 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Бублик сделал 10 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Хуркача 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге турнира Хуркач сыграет с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Миомир Кецманович (Сербия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 15) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:6 (7:2)

Маттео Берреттини (Италия) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:4, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:5, 6:4