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Сегодня, 19:13

Бублик проиграл Руне во втором круге турнира в Париже

Алина Савинова
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Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира АТР 1000 в Париже.

В матче второго раунда 27-летний спортсмен в двух сетах уступил Хольгеру Руне из Дании — 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Следующим соперником Руне будет либо француз Артур Казо, либо американец Бен Шелтон.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2

Теннис
Александр Бублик

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