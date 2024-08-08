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Сегодня, 11:28

Бублик совершил необычный прием в матче с Шелтоном, но все равно проиграл

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Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, исполнил необычный прием в матче с американцем Беном Шелтоном в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Спорстмен не успевал за укороченным и бросил ракетку на землю. Мяч попал в нее и отскочил на противоположную половину корта.

Бублик все равно проиграл этот розыгрыш, поскольку по правилам ракетка при ударе по мячу должна оставаться в руках теннисиста. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Шелтона.

В следующем круге американец сыграет с Алексеем Попыриным, который в первом круге опобедил чеха Томаша Махача (6:3, 6:4).

Теннис
Александр Бублик
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