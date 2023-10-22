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Сегодня, 18:54

Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене

Алина Савинова
Александр Бублик.
Фото AFP
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Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира в Антверпене.

В финальном матче Бублик одержал победу над французом Артуром Филсом со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Бублик 11 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из трех. На счету Филса 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Для 26-летнего казахстанского теннисиста это второй титул в текущем сезоне. В июне он выиграл турнир в Галле, одержав победу в финале над россиянином Андреем Рублевым.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Артур Филс (Франция, 4) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Бублик
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