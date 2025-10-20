20 октября, 17:49
Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Вене.
16-я ракетка мира в стартовом матче победил чилийца Алехандро Табило (75-я ракетка) со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут.
Бублик сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Алекс Микельсен (США).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан, 8) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:4