Бублик вышел во второй круг турнира в Вене

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Вене. 16-я ракетка мира в стартовом матче победил чилийца Алехандро Табило (75-я ракетка) со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут. Бублик сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Алекс Микельсен (США). Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александр Бублик (Казахстан, 8) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:4