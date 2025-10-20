Видео
20 октября, 17:49

Бублик вышел во второй круг турнира в Вене

Руслан Минаев

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Вене.

16-я ракетка мира в стартовом матче победил чилийца Алехандро Табило (75-я ракетка) со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут.

Бублик сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Алекс Микельсен (США).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:4

