Бублик уступил 175-й ракетке мира в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:30
Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил Ву Тун-Линю из Тайваня со счетом 4:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 25-летнего казахстанца 6 эйсов, 7 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Тун-Линь встретится с британцем Кэмероном Норри.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ву Тун-Линь (Тайвань, Q) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4