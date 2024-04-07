Бублик в матче против Чорича дал сыграть девочке, подающей мячи

Сегодня, 19:45
Казахстанский теннисист Александр Бублик в матче против хорвата Борны Чорича на турнире в Монте-Карло дал сыграть девочке, подающей мячи.
На 39-й минуте Бублик под овации болельщиков предложил подать болгерл подать мяч. Девочка не сумела перебить сетку.
Бублик уступил Чоричу в двух сетах (1:6, 1:6) и вылетел из турнира.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Борна Чорич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан, 16) — 6:1, 6:1