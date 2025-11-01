Бублик вдребезги разбил ракетку по ходу полуфинального матча турнира в Париже

Представитель Казахстана Александр Бублик эмоционально отреагировал на проигранный гейм в полуфинальном матче «мастерса» в Париже против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Во втором сете при счете 2:1 Бублик вдребезги разбил ракетку об корт и получил предупреждение от судьи на вышке. Во время встречи 28-летний спортсмен также неоднократно нецензурно выражался после проигранных розыгрышей.

Матч завершился победой Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:3), 6:4. В финале канадец встретится либо с итальянцем Янником Синнером, либо с немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева.