Бублик проиграл Вукичу во втором круге турнира в Истборне

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира в Истборне.

В матче второго раунда казахстанский теннисист уступил Александру Вукичу из Австралии со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Следующим соперником Вукича станет японец Есихито Нисиока.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 740 160 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Вукич (Австралия, LL) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 6:4, 6:4