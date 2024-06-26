Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:43

Бублик проиграл Вукичу во втором круге турнира в Истборне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира в Истборне.

В матче второго раунда казахстанский теннисист уступил Александру Вукичу из Австралии со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Следующим соперником Вукича станет японец Есихито Нисиока.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 740 160 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Вукич (Австралия, LL) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Бублик
1
0
Читайте также
Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Украинские СМИ сообщили о смерти атташе посольства США в Киеве
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Хачанов проиграл Руне в выставочном турнире в Херлингеме