Бублик проиграл Вукичу во втором круге турнира в Истборне

Сегодня, 18:43
Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира в Истборне.
В матче второго раунда казахстанский теннисист уступил Александру Вукичу из Австралии со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Следующим соперником Вукича станет японец Есихито Нисиока.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 740 160 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Вукич (Австралия, LL) — Александр Бублик (Казахстан, 3) — 6:4, 6:4