Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Флоренции

Казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге турнира во Флоренции обыграл француза Корантена Муте со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Бублика 7 эйсов и 4 двойные передачи, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Бублик встретится с Джеффри Джон Вольфом.

Флоренция (Италия)

Турнир ATP UniCredit Firenze Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Корантен Муте (Франция) — 7:5, 6:4