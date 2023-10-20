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Сегодня, 16:58

Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Джованни Мпетши Перрикара в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия) — 6:4, 4:6, 6:2. Игра длилась 1 час 28 минут.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Юго Гастон (Франция).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, Q) — 6:4, 4:6, 6:2

Александр Бублик
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