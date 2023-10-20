Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Сегодня, 16:58
Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Джованни Мпетши Перрикара в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия) — 6:4, 4:6, 6:2. Игра длилась 1 час 28 минут.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Юго Гастон (Франция).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 3) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, Q) — 6:4, 4:6, 6:2