Бублик вышел в третий круг турнира в Париже

Сегодня, 01:55
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он переиграл Николаса Харри из Чили — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Следующим соперником Бублика будет победитель матча Каспер Рууд — Франсиско Черундоло.
Также в третий круг турнира вышел немец Даниэль Альтмайер, так как его соперник американец Тэйлор Фритц отказался от игры.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)
Даниэль Альтмайер (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока