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Сегодня, 00:10

Бычкова считает, что Рублеву необходимо взять паузу в выступлениях

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Бывшая 66-я ракетка мира Екатерина Бычкова считает, что Андрею Рублеву необходимо сделать небольшой перерыв и разобраться с психологическими проблемами.

«Насколько сложно, пока ты играешь в туре, остановиться, но Рублеву важно взять паузу и привести мозг в порядок. Эти рассказы о том, что он поговорил с Маратом Сафиным и словил дзен, наверное, на кого-то работают, но так не бывает. Когда у тебя глобальная психологическая проблема, а она у него есть — и это помимо того, что у него характер очень вспыльчивый, — могу по себе сказать, так как я абсолютной психопаткой на корте была, это проблема. Она и привела в итоге к чему? К тому, что я закончила не так, как мне хотелось бы. И это теперь ещё одна проблема. Это неправильно, так не должно быть. И, чем дальше Рублёв затягивает — это надо прорабатывать, — тем хуже будут последствия», — сказала Бычкова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В этом сезоне Рублев выиграл «мастерс» в Мадриде и турнир в Гонконге. На US Open он пробился в третий круг, где сыграет с Иржи Лехечкой.

Теннис
Андрей Рублев
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