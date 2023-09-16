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Сегодня, 11:00

Бывшая 20-я ракетка мира Пелья объявил о завершении карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса 2016 года Гвидо Пелья объявил о завершении карьеры.

«Со смешанными чувствами и огромным облегчением я сообщаю, что решил завершить свою карьеру профессионального теннисиста. Это было невероятное путешествие, в котором было много прекрасного, что позволило мне пережить моменты, которые не каждому под силу, и за это я буду бесконечно благодарен. И как говорит человек, которым я больше всего восхищаюсь в своей жизни, «все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить» (фраза Уолт Диснея, — прим «СЭ»). Я думаю, что мне удалось осуществить почти все, что я задумал в теннисе, и теперь настанет время реализовать их в другом месте. Прощайте», — написал Пелья в своих соцсетях.

Последним турниром в его профессиональной карьере стал US Open-2023. 33-летний аргентинец проиграл в первом круге.

Пелья — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде и 13 «Челленджеров», обладатель Кубка Дэвиса 2016 года в составе сборной Аргентины. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Уимблдона-2019. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — 20-е место.

Теннис
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