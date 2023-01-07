Бывший российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» оценил поражение российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде (3:6, 4:6).

«Турнир идет за турниром. И это подготовка к основному старту — Australian Open. Опять же формат Australian Open из пяти сетов — это немножко другое. То, что Даниил сейчас проиграл, ничего страшного нет. Джокович есть Джокович. До Австралии еще есть время. Тем более что они между собой будут играть не раньше конца второй недели. Достаточно времени. Думаю, что результат этого матча сейчас может повлиять на исход дальнейших поединков. Были ли у Медведева шансы? Сложно сказать. Шансы всегда есть, но Джокович немножко лучше был. Думаю, что сегодня тяжело было, но почему этому не случиться, допустим, через две недели», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.