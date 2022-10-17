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Сегодня, 13:44

Чесноков считает, что Медведев и Рублев имеют хорошие шансы на попадание на итоговый турнир ATP

Руслан Минаев

Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев и Андрей Рублев должны отобраться на итоговый турнир ATP.

«Я думаю, у них очень хорошие шансы попасть на итоговый [турнир]. Даже если они начнут проигрывать всем подряд, у них хороший запас очков. Чтобы их не пустить, нужно очень хорошо выступить и выиграть практически все оставшиеся турниры, а их осталось немного. Думаю, что Медведев и Рублев отберутся», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

По итогам чемпионской гонки ATP от 17 октября Медведев остался на 5-м месте, Рублев занимает 6-ю строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/16074289
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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