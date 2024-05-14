Ольховский считает, что Хачанов выглядел хорошо в матче с Табило

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о поражении россиянина Карена Хачанова чилийцу Алехандро Табило (6:7 (5:7), 6:7 (10:12) в четвертом круге «мастерса» в Риме.

«Очень тяжелый, равный матч. Табило хорошо играл, он поверил в свои силы после победы над Джоковичем, поймал кураж. Матч был реально интересный, где-то более удачлив был Табило, но Карен тоже играл хорошо. Игра у него есть, я думаю, у Хачанова все будет хорошо», — цитирует Ольховского ТАСС.