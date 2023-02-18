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Сегодня, 18:59

Ольховский — о выходе Медведева в финал турнира в Роттердаме: «Показывает тот теннис, который от него ждали»

Ольховский отреагировал на выход Медведева в финал турнира в Роттердаме
Микеле Антонов
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход россиянина Даниила Медведева в финал турнира ATP 500 в Роттердаме. В полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2.

«Медведев показал хороший теннис. Даня молодец. Очень уверенно и надежно играет. Медведев сейчас, действительно, показывает тот теннис, который мы от него ждали», — сказал Ольховский «СЭ».

Благодаря этой победе Медведев с понедельника вернется в топ-10 рейтинга ATP.

За титул 27-летний россиянин поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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