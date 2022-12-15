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15 декабря, 14:56

Бывший теннисист Борис Беккер был освобожден из тюрьмы

Алина Савинова
Борис Беккер.
Фото Global Look Press
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер был освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает PA Media.

По информации источника, в ближайшее время 55-летний немецкий специалист будет депортирован из Великобритании в Германию.

В апреле 2022 года Лондонский суд приговорил Беккера к двум с половиной годам лишения свободы за махинации в деле о банкротстве. Он отбывал срок в тюрьме Уандсворт в Лондоне.

Беккер является шестикратным победителем турниров «Большого шлема», двукратным обладателем Кубка Дэвиса и олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде. С 2017 года он работал экспертом на телеканале Eurosport.

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