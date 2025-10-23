Макки об игре Синнера: «Он совершает удары так рано и мощно, что иногда даже не успеваешь их увидеть»

23 октября, 11:41
Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки, оценил игру второй ракетки мира Янника Синнера. Он подчеркнул стабильность итальянца.
«Ничто не превосходит силу. Уровень стабильности у Синнера такой, будто спорт подобного еще не видел. Он совершает удары так рано и мощно, что иногда даже не успеваешь их увидеть», — написал Макки в социальных сетях.
23 октября Синнер сыграет с Флавио Коболли во втором круге турнира АТР-500 в Вене. Начало матча запланировано на 18.30 по московскому времени.
Мощно и быстро)
