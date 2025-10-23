Макки об игре Синнера: «Он совершает удары так рано и мощно, что иногда даже не успеваешь их увидеть»

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки, оценил игру второй ракетки мира Янника Синнера. Он подчеркнул стабильность итальянца.

«Ничто не превосходит силу. Уровень стабильности у Синнера такой, будто спорт подобного еще не видел. Он совершает удары так рано и мощно, что иногда даже не успеваешь их увидеть», — написал Макки в социальных сетях.

23 октября Синнер сыграет с Флавио Коболли во втором круге турнира АТР-500 в Вене. Начало матча запланировано на 18.30 по московскому времени.