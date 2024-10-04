CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу Синнера

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение оправдать итальянца Янника Синнера по делу о нарушении антидопиговых правил, сообщает РИА «Новости» на сайт суда.

Апелляция была подана 26 сентября. В ВАДА рассчитывают добиваться дисквалификации 23-летнего итальянца сроком от одного до двух лет. Также агентство намерено аннулировать результаты, полученные Синнером в турнире в Индиан-Уэллсе.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако итальянец был оправдан. По словам спортсмена, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер теннисиста купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.